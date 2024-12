Agrigento, al setaccio i B&B: sequestrate tre strutture

Il valore complessivo delle strutture chiuse supera il milione di euro

AGRIGENTO – I carabinieri del N.A.S. di Palermo, nell’ambito della strategia di contrasto degli illeciti commessi nel settore ricettivo-alberghiero, hanno eseguito controlli a strutture turistico-ricettive della provincia di Agrigento, finalizzati a verificare le condizioni igienico-sanitarie, strutturali e autorizzative

Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza della S.C.I.A., le carenze igienico-sanitarie

e strutturali, le insegne inadeguate e l’ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti

letto.

In un caso, i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro amministrativo un B&B che in realtà

celava un vero e proprio albergo, con rilevante capacità ricettiva, munito di tredici stanze e circa

quaranta posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti.

In totale sono state sottoposte a sequestro amministrativo tre strutture ricettive, del valore

complessivo di circa 1,3 milioni di euro, risultate completamente abusive poiché sprovviste di

qualsiasi autorizzazione, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre due mila 500 euro.