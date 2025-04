Agrigento, arrestato bengalese per abusi su sei migranti minorenni

L'uomo approfittava di connazionali senza familiari

AGRIGENTO – La squadra mobile della questura di Agrigento ha arrestato un cittadino bengalese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di sei migranti minorenni.

Secondo l’accusa, l’uomo era riuscito a guadagnare la fiducia dei giovani connazionali, giunti in Italia senza familiari. Conducendoli in luoghi isolati o nella propria abitazione, avrebbe abusato di tutti e sei i ragazzini.

La minaccia e la denuncia

La minaccia utilizzata per terrorizzare i minorenni era sempre la stessa: “Se parli, se riferisci di questi rapporti sessuali, verrai rimandato in patria”. A denunciare gli abusi è stato uno degli operatori della comunità in cui i sei giovani si trovavano. L’uomo arrestato è stato condotto al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

