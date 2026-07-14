Un cittadino gambiano è stato trasferito in pronto soccorso

AGRIGENTO – Un ordigno artigianale è esploso nel cuore di Agrigento, in via Degli Svevi, davanti all’abitazione di un cittadino gambiano già noto alle forze dell’ordine.

Agrigento, esplode bomba artigianale

La deflagrazione ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, seminando il panico tra i residenti della zona compresa tra via Manzoni e il viadotto Akragas. L’uomo, recentemente coinvolto in un’inchiesta dei carabinieri, è rimasto lievemente ferito a una gamba ed è stato trasferito dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Avviate le indagini per identificare i responsabili dell’attentato.