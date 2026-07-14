 Esplode bomba artigianale ad Agrigento: ferito un uomo
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Agrigento, esplode bomba artigianale: ferito un uomo

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Un cittadino gambiano è stato trasferito in pronto soccorso
indagini in corso
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1 min di lettura

AGRIGENTO – Un ordigno artigianale è esploso nel cuore di Agrigento, in via Degli Svevi, davanti all’abitazione di un cittadino gambiano già noto alle forze dell’ordine.

Agrigento, esplode bomba artigianale

La deflagrazione ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, seminando il panico tra i residenti della zona compresa tra via Manzoni e il viadotto Akragas. L’uomo, recentemente coinvolto in un’inchiesta dei carabinieri, è rimasto lievemente ferito a una gamba ed è stato trasferito dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Avviate le indagini per identificare i responsabili dell’attentato.

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