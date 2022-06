Agrigento, Fortitudo e Akragas unite dallo stesso sogno

Un sodalizio che vuole promuovere lo sport agrigentino ed i suoi colori

AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento e l’Akragas Calcio stanno per affrontare il momento più importante della stagione, entrambe le squadre pronte a giocarsi le finali e la promozione di categoria. L’invito della squadra di basket è quello del sostegno della città per i suoi Giganti Biancoazzurri sul parquet del Palamoncada e sul manto erboso dell’Esseneto. Domenica 12 giugno alle ore 20.00 in occasione di gara 1 delle finali contro la Real Sebastiani Rieti tutta la squadra e lo staff dell’Akragas assisteranno al mach ed il nostro capitano Albano Chiarastella e l’agrigentino Alfonso Cipolla, capitano del team biancoazzurro, si scambieranno le rispettive maglie e stringeranno un sodalizio che vuole promuovere lo sport agrigentino ed i suoi colori.