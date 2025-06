I malviventi durante la fuga hanno abbandonato la cassa con denaro contante

AGRIGENTO – Ladri in azione nella notte ad Agrigento. I malviventi hanno preso di mira una tabaccheria di via Salina e messo a segno un colpo da oltre 20mila euro portando via numerose stecche di sigarette ed il router della Lottimatica, mentre durante la fuga è stata abbandonata la cassa con i soldi all’interno.

I carabinieri di Agrigento hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, saranno utili le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.