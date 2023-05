Agrigento, mediatore culturale ‘poliziotto onorario’: “Grazie questore”

Il suo lavoro all'hotspot di Lampedusa è stato ritenuto fondamentale

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Ali Hussain Sheikh, il trentacinquenne bengalese, mediatore culturale in servizio all’hotspot di Lampedusa, ha pubblicamente ringraziato il questore di Agrigento Emanuele Ricifari che, nelle scorse settimane, ha inoltrato al dipartimento della Pubblica sicurezza la proposta di riconoscergli la funzione di “poliziotto onorario”.

E’ un titolo onorifico che la polizia concede a chi svolge un servizio più che meritevole. Oggi il bengalese, da sei anni in Italia, ha postato sui social una sua foto davanti la Questura di Agrigento e ha scritto: “Grazie di cuore questore”.

Il suo lavoro all’hotspot di Lampedusa è stato ritenuto fondamentale e indispensabile anche, e soprattutto, per velocizzare le procedure di identificazione e consentire un rapido trasferimento dei migranti. L’istruttoria dell’istanza del questore Ricifari è in corso, ci vorrà però qualche mese per completare l’iter.