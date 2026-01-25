Agrigento, scontro nel Pd per la scelta del candidato sindaco

Lo sfogo sui social del segretario del circolo Dem cittadino Nino Cuffaro

AGRIGENTO – Il segretario del circolo Pd “Vittoria Giunta” di Agrigento, Nino Cuffaro, in un lungo post su Facebook denuncia l’immobilismo di esponenti regionali del partito nella scelta del prossimo candidato a sindaco della città dei Templi, quando mancano meno di due mesi alla presentazioni delle liste per le amministrative della prossima primavera.

“Già lo scorso 28 luglio l’area progressista – ricorda Cuffaro – aveva proposto la candidatura di Nuccio Dispenza, che non sarebbe stata gradita ad alcuni esponenti del partito come la parlamentare nazionale Giovanna Iacono e il capogruppo dem all’Ars Michele Catanzaro”.

Per quanto “nessuno abbia espresso candidature alternative”, Cuffaro ritiene che il Pd intenda “sostenere l’ex sindaco di Porto Empedocle e di Agrigento, Lillo Firetto”, che in precedenza era stato eletto da una maggioranza trasversale. Una scelta che contraddice, spiega Cuffaro, la linea stabilita dal circolo di Agrigento, e cioè, “nessuna alleanza con la Dc e i partiti del centrodestra”.