 Incidente con un trattore ad Agrigento, grave un 77enne
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Agrigento, si ribalta col trattore: grave un uomo di 77 anni

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Trasportato all'ospedale San Giovanni Di Dio
CONTRADA FINAZZI
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Un 77enne di Agrigento, gravemente ferito, è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Finazzi. Il trattore che l’uomo stava guidano si è ribaltato e l’anziano è rimasto incastrato fra le lamiere.

A soccorrerlo, durante la notte, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri che si stanno occupando anche della ricostruzione della dinamica dell’incidente. I medici di Agrigento mantengono riservata la prognosi sulla vita del pensionato giunto in ospedale in codice rosso. 

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