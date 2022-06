Akragas, carte in regola per il ripescaggio in Serie D

Il presidente Deni presenterà tutti i documenti necessari

AGRIGENTO – “L’Akragas ha tutte le carte in regola per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D”. È questa la notizia del giorno in casa biancoazzurra e la fonte è più che autorevole: l’ufficio preposto della Lega Nazionale Dilettanti. A darne notizia è il presidente della Società biancazzurra Giuseppe Deni, di concerto con il vice presidente Carmelo Callari. Questa mattina, presso gli uffici regionali della LND, sono andati il Direttore generale Giancarlo Rosato e il Presidente onorario Benedetto Adragna, i quali hanno avuto rassicurazioni sulla possibilità di presentare la regolare domanda di ripescaggio per disputare il prossimo campionato di Serie D. Nei prossimi giorni il Presidente Giuseppe Deni, dunque, presenterà all’ufficio Ammissioni e Ripescaggi della Lega Nazionale Dilettanti di Roma tutta la documentazione necessaria affinché l’Akragas possa disputare la Serie D.