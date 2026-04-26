Il Catania conclude il campionato al secondo posto: 1-1 con l’Atalanta U23

Caturano agguanta il pari nel recupero. Prossima tappa i play off

CATANIA – Il Catania riesce a conservare il secondo posto pur senza brillare in occasione dell’ultima sfida della stagione regolare sul campo dell’Atalanta U23. I rossazzurri avrebbero tagliato il traguardo anche in caso di sconfitta… visti i concomitanti risultati di Salernitana e Cosenza… ma Sasà Caturano ha messo tutti d’accordo sbattendo in rete il pallone del definitivo pareggio a tempo scaduto.

La squadra di Toscano inizia col piglio giusto ma D’Ausilio non sfrutta al meglio una bella imbucata di Cicerelli con Vismara che si salva d’istinto. Sul successivo cross dalla bandierina… Ierardi spreca di testa alzando troppo la mira e Forte non è incisivo… favorendo la smanacciata di Vismara. I rossazzurri calano un po’ e l’Atalanta prende coraggio creando i presupposti per il vantaggio. Cassa prima sbaglia da ottima posizione ma poi serve a Ghislandi il filtrante giusto che consente all’esterno orobico di battere Dini con facilità.

Nella ripresa, al netto dei risultati provenienti dagli altri campi, il Catania prova a reagire per non rischiare di perdere il secondo posto. Cicerelli indirizza il pallone all’angolino ma un difensore salva Vismara. Dopo Lunetta (che uscirà poi per infortunio) entrano Cargnelutti, Bruzzaniti e Caturano ed il Catania pressa l’Atalanta nella sua metà campo rischiando qualcosa in contropiede. Dopo una serie di infruttuosi corner… è Caturano a trovare il guizzo vincente in piena zona “Cesarini”, ribadendo il pallone in rete da posizione ravvicinata dopo un bel fraseggio tra Jimenez e Bruzzaniti.

Un obiettivo raggiunto, il secondo posto, che dovrà servire da sprone per una squadra chiamata a tornare sugli standard del girone d’andata per tentare concretamente la scalata alla Cadetteria. I rossazzurri torneranno in campo il prossimo 17 maggio in occasione del match d’andata dei quarti di finale… con ritorno al “Massimino” mercoledì 20 maggio. Nel frattempo sarà fondamentale recuperare quanti più infortunati possibili.

ATALANTA U23 – CATANIA 1-1

ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara (k), Plaia (dal 18°p.t. Berto), Guerini (dal 35°s.t. Bergonzi), Navarro, Steffanoni, Levak, Manzoni, Ghislandi (dal 35°s.t. Mencaraglia), Cassa, Bonanomi (dal 35°s.t. Idele), Misitano (dall’11°s.t. Cissè).

A disposizione: Zanchi, Anelli, Pounga, Riccio, Vavassori.

Allenatore: Salvatore Bocchetti.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Pieraccini (dal 22°s.t. Cargnelutti), Allegretto, Raimo (dal 22°s.t. Bruzzaniti), Di Noia, Jimenez, Celli, D’Ausilio (dal 1°s.t. Lunetta e dal 30°s.t. Di Tacchio), Cicerelli (k), Forte (dal 22°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni.

Assistenti: Andrea Romagnoli (Albano Laziale) e Cristian Robilotta (Sala Consilina).

Quarto ufficiale: Michele Pasculli (Como).

Operatore FVS: Ilario Montanelli (Lecco).

Reti: 42°p.t. Ghislandi (ATA): 47°s.t. Caturano (CT).

note: trasferta vietata per i residenti in Sicilia.

Indisponibili: Aloi, Rolfini, Di Gennaro, Casasola, Corbari, Donnarumma, Miceli (CT).

Squalificati: Panada (ATA); Quaini (CT).

Diffidati: Bruzzaniti, Cicerelli, Di Noia, Di Tacchio, Toscano (CT).

Ammoniti: Pieraccini (CT); Steffanoni (ATA).

Primo tempo (1-0)

10° dopo un prodigioso recupero di Pieraccini… Bonanomi tira alto di poco;

12° Vismara si salva con una gran guizzo sulla conclusione ravvicinata di D’Ausilio servito da Cicerelli;

13° sullo spiovente dalla bandierina… Ierardi gira alto di testa;

18° nell’Atalanta, Berto sostituisce l’infortunato Plaia;

28° Vismara smanaccia in corner sulla deviazione di Forte servito da Jimenez;

29° botta al volo di Cicerelli: alto;

31° mischia in area rossazzurra con palla scagliata alta da Cassa da ottima posizione;

34° colpo di testa di Ghislandi: a lato;

42° Atalanta U23 in vantaggio: Ghislandi scambia con Cassa e batte Dini: 1-0 !

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude col Catania sotto di un gol.

Secondo tempo (1-1)

1° nel Catania, Lunetta subentra a D’Ausilio;

3° Cicerelli s’incunea bene in area ma la sua conclusione viene deviata da un difensore bergamasco;

5° Misitano tira alto dopo lo scambio con Cassa;

11° nell’Atalanta, l’acciaccato Misitano lascia il posto a Cissè;

15° gran botta di Manzoni che sibila a lato;

20° Cissè rischia di raddoppiare per l’Atatanta ma il rimpallo con Dini manda il pallone fuori;

22° nel Catania, Bruzzaniti, Caturano e Cargnelutti sostituiscono Raimo, Forte e Pieraccini;

26° punizione dal limite calciata alta da Cicerelli;

27° la panchina atalantina chiede la revisione video per un presunto intervento di Cargnelutti in corsa con Cissè: l’arbitro lascia proseguire;

34° Celli ci prova dalla distanza: palla fuori di poco;

35° triplo cambio nell’Atalanta: Bonanomi, Ghislandi e Guerini lasciano il posto a Idele, Mencaraglia e Bergonzi;

39° nel Catania, Di Tacchio deve sostituire l’infortunato Lunetta;

45° concessi 6 minuti di recupero;

46° tiro dal limite di Jimenez deviato in angolo;

47° pareggio del Catania: bello scambio tra Jimenez e Bruzzaniti sul cui cross si crea una piccola mischia risolta da Caturano che sbatte il pallone in rete: 1-1 !

52° finisce 1-1. Il Catania chiude la regular season al 2° posto; l’Atalanta conquista l’ultima posizione utile a partecipare agli spareggi promozione.