Alaimo: “Il rilancio delle Partecipate è legato al piano di riequilibrio”

L'assessore esprime il rammarico per la mancata approvazione del bilancio entro oggi

PALERMO – “Il rilancio delle aziende partecipate è collegato al Patto per Palermo, ovvero al piano di riequilibrio del Comune. Alle Partecipato chiediamo di razionalizzare le risorse e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza”. Lo ha detto il neo assessore al Bilancio Brigida Alaimo che stamani ha incontrato i componenti della Terza commissione consiliare presieduta da Sabrina Figuccia.

“Lo sforzo di risanamento dei conti coinvolge anche le Partecipate che in maniera rigida, soprattutto in questa fase – aggiunge Alaimo – dovranno applicare i principi che sono stati definiti dall’accordo con lo Stato. Ma le Partecipate potranno anche avere ulteriori introiti frutto della loro attività”.

L’assessore Alaimo esprime rammarico per la mancata approvazione del Bilancio entro il termine di oggi fissato dalle norme. “Ma bisogna considerare il grande lavoro portato a termine dall’amministrazione nell’ultimo anno per il recupero dei tempi – continua – anche se non verrà approvato entro oggi, comunque il Bilancio è arrivato entro la scadenza al Consiglio comunale e in giornata potrà essere prelevato e discusso dall’aula. Gli uffici hanno fatto un grande sforzo per adeguare il Bilancio ai nuovi principi contabili introdotti, nel luglio scorso, dal ministero delle Finanze”. All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri Concetta Amella del Movimento Cinquestelle, Massimiliano Giaconia di Progetto Palermo e Caterina Meli di Forza Italia.