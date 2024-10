Il principe al congresso Ciesm

PALERMO – “Siamo molto grati a tutti voi e a Palermo per aver fatto in modo che questo evento unico avvenisse proprio qui. Siamo qui anche grazie agli sforzi e all’entusiasmo di centinaia di scienziati degli stati membri del Ciesm. La storia umana della Sicilia è infatti intrecciata con quella del Mediterraneo e si riflette all’interno di queste stesse mura”. Così il principe Alberto II di Monaco nel suo discorso in occasione dell’apertura dei lavori del 43esimo congresso del Ciesm, alla cavallerizza di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Alberto di Monaco, la Sicilia e il Gattopardo

“Come ha sottolineato Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo – ha detto – la Sicilia è una terra dove 25 secoli di storia gettano una lunga ombra, che sembra tenere i suoi abitanti in una sorta di paradiso congelato nel tempo”.

Galvagno: “Sicilia e Principato amici”

“Tra la Sicilia e il Principato di Monaco esiste un forte legame fatto di amicizia e collaborazione”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, intervenendo al congresso. “E’ un momento di grande significato per tutti noi – ha aggiunto – per condividere conoscenze vitali per la salvaguardia del mare Mediterraneo, la cui preziosa biodiversità è oggi più che mai minacciata dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Sono certo che i lavori di questi giorni contribuiranno a tracciare un percorso verso un futuro di auspicabile sensibilità verso queste tematiche”.