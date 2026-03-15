Alessi Pubblicità e Media One: nuove concessionarie esclusive per la gestione della pubblicità nell’Aeroporto di Palermo

Dai primi dell’anno la Alessi Pubblicità, e la Media One, hanno acquisito la concessione della gestione della pubblicità interna ed esterna all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, uno dei principali hub per i collegamenti nazionali e internazionali del Sud Italia.

Oltre l’inserimento dell’Aeroporto di Palermo all’interno di un considerevole portafoglio concessioni di oltre 7.000 spazi, a cui si unisce anche la commercializzazione degli spazi presenti nell’Aeroporto di Catania, permette alla Alessi di offrire alla propria clientela un’offerta commerciale altamente qualitativa e con una distribuzione capillare all’interno del territorio siciliano.

I numeri dell’aeroporto di Palermo

L’Aeroporto di Palermo, grazie ai 9,2 milioni di passeggeri in transito nell’anno 2025, ha registrato il miglior risultato della sua storia. In particolare si registra un incremento del 3,3% rispetto al 2024 e una crescita significativa del traffico internazionale.

A questi flussi si affianca inoltre una presenza quotidiana composta da accompagnatori, visitatori oltre che personale aeroportuale, che contribuisce ad ampliare ulteriormente il bacino di pubblico esposto ai messaggi pubblicitari.

Di conseguenza, la comunicazione in ambito aeroportuale consente ai brand di intercettare un pubblico profilato, caratterizzato da tempi di permanenza elevati e da un’elevata attenzione ai messaggi, trasformando ogni contatto in un’opportunità concreta di memorabilità e conversione.

Alessi Pubblicità: Il nuovo Hub del mediterraneo

L’Aeroporto di Palermo, insieme a quelli di Catania e Comiso, già commercializzati da Alessi Pubblicità, rappresentano, con un traffico passeggeri di oltre 21 milioni di passeggeri, uno dei principali Hub del mediterraneo ed il principale punto d’ingresso del traffico da e verso la Sicilia.

Nello specifico, un target che è formato prevalentemente da un segmento di popolazione in movimento con grande propensione ai consumi.

All’interno dell’aerostazione, Alessi Pubblicità gestisce sia un’offerta di spazi pubblicitari permanenti di altissima qualità che ben 5 circuiti digitali posizionati nelle principali aree di passaggio, come arrivi, partenze, aree di attesa e percorsi obbligati dei passeggeri.

Soluzioni su misura pensate per garantire alta visibilità, ripetizione del messaggio e un contatto diretto con un pubblico attento e ricettivo.

Informazioni

Palermo: Via Libertà, 51 – 90143 (Sede Legale)

Catania: Via Aldebaran, 9 – 95126

Telefono: 091-6202311

E-mail: info@alessipubblicita.it

Scopri di più: www.alessiaeroportopalermo.it

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