 Fonti Pakistan “Iran e Usa vicini a un accordo su nucleare e fondi congelati”
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Fonti Pakistan “Iran e Usa vicini a un accordo su nucleare e fondi congelati”

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ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – L’Iran avrebbe confermato a Washington di non avere “alcuna intenzione” di dotarsi di armi nucleari. Lo hanno riferito fonti pakistane, vicine ai negoziati, all’emittente Al Arabiya. Secondo le stesse fonti, la bozza d’accordo allo studio prevede il rilascio dei fondi iraniani congelati e contiene clausole specifiche sul programma di arricchimento dell’uranio. Le trattative si sono svolte di recente in forma indiretta tra l’inviato statunitense Witkoff e funzionari iraniani. Le due parti sarebbero ora più vicine all’avvio di un vero processo negoziale, che potrebbe tuttavia richiedere diversi mesi.

(ITALPRESS).

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