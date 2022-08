Alfa Basket Catania, confermato il play Federico Cuius

In Serie C Gold la compagine etnea punterà ancora sul giovane classe 2002

CATANIA – Federico Cuius continuerà ad indossare la canotta rossazzurra dell’Alfa Basket Catania. Il playmaker, classe 2002, si è guadagnato la conferma con le sue prestazioni di alto livello. In Serie C Gold, l’Alfa Basket Catania punterà ancora sul giovanissimo play, che con grande carica si appresta a vivere la nuova stagione.

“Sono contento di indossare anche quest’anno la maglia dell’Alfa Basket Catania – dice Federico Cuius -. Con questo gruppo e con lo staff tecnico mi sono trovato bene fin dal primo giorno. Tutti mi hanno fatto sentire sempre a casa. Adesso voglio intraprendere al meglio questa nuova esperienza in Serie C Gold e non vedo l’ora di iniziare la preparazione con i compagni”.