Tutti vogliono incontrare l'immenso artista

Ha cominciato il carissimo zio, beatlesiano di ferro. Telefonata domenicale e whatsapp. “Ma c’è Paul a Palermo? E dov’è? Non lo sai? Coooomeeee non lo sai?”. Hanno continuato tutti gli altri, sui social e ovunque.

A Palermo, da quando l’immenso artista è atterrato, con tanto di foto, si vive la Mc Cartney-mania. Già, perché è di lui che stiamo parlando, di Sir Paul McCartney. Dunque, tra una nota di politica e un aggiornamento di cronaca, ci tocca occuparcene. Trattandosi – la scusa è buona – di fenomeno di costume. In realtà, la curiosità non risparmia nessuno. Ovviamente nessuno ha certezze di alcun tipo su una eventuale permanenza in città.

Gli ‘avvistamenti’

All you need is Paul!, canta Palermo, magari sottovoce, mentre fantomatici avvistamenti si moltiplicano. Sul gruppo Facebook ‘Insieme per Mondello’ viene tenuto d’occhio uno yacht che spicca nel golfo. Sarà lui? Non sarà lui? Si conclude che non è lui, ma la ricerca continua. Battuta da incorniciare: “Paul di solito viaggia a bordo di un yellow submarine…”.

E c’è chi, privatamente, segnala Suv dai vetri oscurati, evidentemente mai visti prima. Chi si trova ad Aci Castello e, tornando a Palermo, ha il timore che Paul si trasferisca proprio ad Aci Castello, per un tuffo dagli scogli di Bagnaculo. C’è chi commenta: “Che fortuna avete, io che vivo a Liverpool non l’ho mai visto…”.

I complottisti e le ‘sciarre’

Non possono mancare ‘i complottisti’. Quelli che: non può essere lui, sarà un sosia, chissà cosa c’è sotto… Storia datata. Proliferano le sciarre. C’è chi paragona l’atterraggio di Sir Paul alla recente festa nuziale di Dua Lipa. Di converso, qualcuno si straccia le vesti per l’accostamento. Torto non ha.

Quando saremo tutti cenere di cenere il duo Lennon-McCartney (in coppia o presi uno per uno) continuerà a risplendere in ogni memoria che si rispetti. Altro commento da buontempone. “Si sposa pure lui?”.

Sì, ma la munnizza…

C’è chi commenta, ponendo come contraltare la munnizza e il ciaffico, chiamando in causa tutti i sindaci di Palermo: Salesio Balsano e Mariano Stabile compresi. Esiste uno zio di Johnny Stecchino in ciascuno di noi. Al solito, ti specchi in un personaggio e guardi te stesso, raccontando il contesto.

In sintesi annotiamo qualcosa di bello che risiede nella capacità imperitura di sognare. Ma quando vuoi incontrare uno dei tuoi miti, in fondo, lo hai già incontrato, anche se non lo vedrai mai. Adesso, andiamo a cercarlo: all you need is Paul. Mica possiamo deludere lo zio beatlesiano di ferro… E pazienza se, in giro, ci sarà un po’ di ciaffico.