 Dua Lipa e Callum Turner: le prime foto ufficiali delle nozze
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Dua Lipa pubblica le prime foto ufficiali delle nozze con Callum Turner

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La coppia ha festeggiato il matrimonio tra Palermo e Bagheria
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PALERMO – A due settimane dalle nozze celebrate tra Palermo e Bagheria, la popstar Dua Lipa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le prime fotografie ufficiali della festa organizzata a Villa Valguarnera.

Negli scatti condivisi con milioni di follower, la cantante, in abito da sposa firmato Chanel, appare insieme al marito Callum Turner sullo sfondo della storica dimora settecentesca di Bagheria scelta per i festeggiamenti.

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Le immagini mostrano alcuni momenti della serata che lo scorso 7 giugno ha riunito oltre 200 invitati nella residenza nobiliare alle porte di Palermo, rimasta per giorni al centro dell’attenzione mediatica internazionale. Fino a oggi, tuttavia, nessuna fotografia ufficiale della festa era stata resa pubblica dalla coppia, che aveva mantenuto il massimo riserbo sulle celebrazioni siciliane.

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