Alla biblioteca regionale la mostra fotografica sui 125 anni del Palermo calcio

Scarpinato: "Valorizziamo il profondo legame tra sport, cultura e memoria"

PALERMO – “La storia del Palermo calcio è anche la storia della città. In 125 anni il club ne ha accompagnato la crescita e i cambiamenti, diventando uno dei simboli più rappresentativi dell’identità palermitana”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato in occasione della presentazione della mostra fotografica ‘Palermo 125’, avvenuta questo pomeriggio al chiostro della Biblioteca centrale della Regione siciliana.

“Ospitarla qui significa valorizzare il profondo legame tra sport, cultura e memoria collettiva, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione preziosa di conoscenza e approfondimento. Auspichiamo che questa iniziativa contribuisca ad avvicinare sempre più giovani alla biblioteca” ha concluso Scarpinato.

“La mostra con oltre 40 immagini offre un viaggio nella memoria – aggiunge Laura Cappugi, direttrice della Biblioteca – L’intento non è solo celebrare il calcio, ma narrare la passione popolare e il senso d’appartenenza che ha accomunato le diverse anime della città di Palermo”.

Presenti all’inaugurazione anche il presidente del club rosanero, Dario Mirri, il dirigente generale Mario La Rocca e una rappresentanza del Palermo Women e del settore giovanile.

Mirri: “La storia del Palermo è la storia della città”

“La storia del Palermo è, a suo modo, la storia della città – dice Mirri – L’arricchimento dell’esposizione con materiali inediti della Biblioteca aggiunge ulteriore valore a questa tappa, permettendole di incrociare la memoria storica della città, custodire e condividere nuove testimonianze sulla nostra storia e sullo stadio Renzo Barbera, che oggi guarda con fiducia al futuro e alla propria riqualificazione senza perdere il legame con la sua memoria”.

La mostra, curata dal museum manager del club rosanero Giovanni Tarantino e sostenuta dal Comune di Palermo, resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2026 e sarà fruibile dal lunedì al giovedì (8.30-18.45) e il venerdì (8.30-13.30).