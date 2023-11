Alla guida senza patente, provoca incidente e scappa: multato

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo

Era alla guida di una vettura senza avere la patente, si è scontrato con un’altra automobile e si dato alla fuga. La polizia locale ha individuato il colpevole e nel frattempo ha scoperto che era alla guida del mezzo nn avendo la licenza di guida. L’episodio è avvenuto al centro di Fabriano, in provincia di Ancona, lungo viale Moccia. Il conducente del veicolo era a bordo di un’utilitaria che si è scontrata con un Suv, con a bordo due persone che nello scontro hanno avuto la peggio e hanno dovuto fare ricorso alle cure del 118.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce, mediante l’ausilio di alcune testimonianze e del riconoscimento fotografico, la polizia è riuscita a risalire al guidatore, si tratta di un giovane sudamericano di vent’anni.

Oltre ad essere sanzionato con una multa di circa 6000 euro, per lui si configura il reato di omissione di soccorso. Sarà multato anche il proprietario della macchina per incauto affidamento della vettura, la quale sarà sottoposta a fermo amministrativo per i prossimi tre mesi.