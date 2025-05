Allarme bomba nel palazzo della redazione di Repubblica Palermo

PALERMO – Allarme bomba nel palazzo che ospita la sede della redazione di Repubblica, in via Principe di Belmonte, a Palermo. L’intero palazzo, in maniera precauzionale, è stato evacuato.

La zona è stata transennata ed è stata presidiata dagli agenti di polizia per permettere l’intervento da parte degli artificieri. Momenti di tensione nella centralissima via che ospita decine di uffici e studi professionali a pochi passi dalla via dello shopping del capoluogo, via Ruggero Settimo.

Gli artificieri hanno fatto controllato il pacco sospetto e, fortunatamente, l’allarme si è rilevato falso e chi lavora o vive all’intero del palazzo è potuto rientrare al lavoro o nella propria casa.