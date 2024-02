Diverse persone hanno accusato sintomi e sono in isolamento

Più di 3mila persone sono bloccate su una nave da crociera al largo delle Mauritius a causa di un possibile focolaio di colera a bordo. L’allarme sta interessando la Norwegian Dawn, nave della compagnia Norwegian Cruise Line impegnata in tour dei Paesi dell’Africa meridionale, con 2.184 passeggeri e 1.026 membri di equipaggio.

L’allarme è scattato dopo la sosta della nave in Sud Africa. Alcuni passeggeri di ritorno dai tour a terra, infatti, hanno iniziato ad accusare vari malesseri come mal di stomaco e diarrea. I medici di bordo hanno ordinato il loro isolamento, avvertendo le autorità a terra per gli esami del caso. Per avere la certezza che si tratti di colera i passeggeri sono stati sottoposti ad accertamenti e si attendono i risultati.

Sono almeno 15 i passeggeri isolati, tra loro anche un membro dell’equipaggio. Gli altri sono tutti bloccati a bordo e le autorità delle Mauritius, dove la nave è giunta lo scorso sabato, hanno negato alla nave norvegese il permesso di attraccare nella capitale Port Louis per il timore di una potenziale epidemia.