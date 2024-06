All’Ars la ‘manovrina’ da duecento milioni: ecco cosa contiene

I provvedimenti sul banco

PALERMO- Tecnicamente sarà una variazione di bilancio, ma in realtà sembra più una manovrina considerando la portata delle norme e delle somme, circa 200 milioni di euro da quanto si apprende.

Si sta lavorando a un emendamento da agganciare al testo che riguarda i fondi per l’Ast, norma stralciata prima del voto per le europee.

A sovrintendere è il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha chiesto di accelerare su alcuni provvedimenti ritenuti fondamentali, a partire proprio dalle risorse per la ricapitalizzazione dell’Ast.

L’emendamento dovrebbe contenere anche misure per le imprese e per l’agricoltura e dovrebbe arrivare in commissione Bilancio martedì per il via libera in modo da incardinare il testo il giorno dopo e approvare la manovrina la settimana successiva.

In parallelo, la commissione Bilancio dovrebbe dare il via libera anche alla riforma dei consorzi di bonifica, approvata ormai un anno fa dalla giunta e rimasta ferma finora. Di questo Schifani stamani ne ha discusso con il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.