Il bollettino della Protezione civile

ROMA – Un’area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull’Italia favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno gran parte delle regioni Centro-Settentrionali, a partire da quelle del Nord-Ovest dal pomeriggio di oggi per estendersi al resto del Nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di domani.

Lo rende noto la Protezione civile.

Allerta arancione e gialla, ecco dove

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

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L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, temporali, anche di forte intensità, sul Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e Lazio, in particolare sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi, è stata valutata allerta arancione meteo-idro sull’intero territorio della Toscana. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria e su settori di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Lazio.