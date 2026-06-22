L’estate accelera e l’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense di questo inizio stagione. Nel giro di pochi giorni il numero delle città con il massimo livello di allerta è destinato ad aumentare sensibilmente.

I dati aggiornati del Ministero della Salute mostrano infatti un peggioramento del quadro rispetto alle previsioni iniziali. Le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute della popolazione, sono oggi 12, contro le 8 indicate in precedenza. Una tendenza destinata a proseguire anche nei prossimi giorni.

Allerta caldo, sempre più città in rosso

Il bollettino sulle ondate di calore, che monitora 27 centri urbani italiani, segnala per lunedì 22 giugno il massimo livello di allerta a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona.

La condizione di disagio fisico spesso ricollegata all’aumento delle temperature non riguarda soltanto anziani e persone fragili, ma può avere effetti sulla salute dell’intera popolazione, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

L’emergenza è destinata a intensificarsi ulteriormente: martedì 23 giugno le città da bollino rosso saliranno a 15, mentre mercoledì 24 giugno raggiungeranno quota 16.

Lazio tra le regioni più colpite

Particolarmente delicata la situazione nel Lazio, dove il caldo sta interessando progressivamente tutte le province.

Da martedì 23 giugno entreranno in fascia rossa anche Venezia, Viterbo e Ancona, città che oggi si trovano ancora in arancione. A queste si aggiunge Latina, attualmente in arancione ma destinata a passare al livello massimo di allerta nella giornata di mercoledì.

Il 24 giugno tutte e cinque le province del Lazio risulteranno quindi interessate dal bollino rosso, segnale di una situazione particolarmente critica sul fronte delle temperature.

Crescono anche le città in arancione

Accanto alle aree già interessate dall’allerta massima, continuano a essere numerose le città classificate con bollino arancione.

Nei prossimi giorni il livello di rischio intermedio riguarderà Bari, Latina e Trieste, dove le condizioni meteorologiche potrebbero rappresentare un pericolo soprattutto per le persone più vulnerabili.

Il caldo continua inoltre a interessare una parte sempre più ampia del Paese, come dimostra il numero ancora elevato di città in stato di pre-allerta.

Ondata di calore in espansione

Il bollino giallo, che indica la possibilità di un’imminente ondata di calore, interessa oggi, lunedì 22 giugno, 11 città italiane. Martedì 23 giugno saranno 10 e 9 mercoledì 24 giugno.

Con l’aumento delle temperature, le autorità sanitarie invitano i cittadini a limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

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