Accertamenti di vigili del fuoco e tecnici rete distribuzione

IN VIA VENTIMIGLIA

CATANIA – Nuovo allarme per una fuga di gas a Catania. Questa volta in una zona centrale della città. Nel perimetro della movida, in via Ventimiglia all”altezza di via Antonino di San Giuliano.

La zona è stata chiusa al traffico da carabinieri e polizia locale. Mentre vigili del fuoco e tecnici di Catania Rete Gas sono alla ricerca della perdita e intervenire per ripararla.