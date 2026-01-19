Allerta meteo in Sicilia, Trantino: “Una situazione mai verificata”

Le parole del sindaco di Catania

CATANIA – “A memoria di tanti, la situazione che si sta delineando non si è mai verificata negli ultimi decenni. Gli interventi che abbiamo messo in atto spero scongiurino ogni problema, sebbene diventi indispensabile confidare nella collaborazione dei cittadini, perché rispettino quanto abbiamo stabilito”. Lo afferma, su Facebook, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sull’allerta meteo rossa.

“Tra le altre azioni, una di cui andiamo fieri – aggiunge – ringraziando la collega Serena Spoto, la direzione Servizi sociali, l’Unita di strada e le cooperative, è stata l’assistenza prestata a chi ha più bisogno, consentendogli il ricovero assieme ai loro amici a quattro zampe”.

Che cos’è il ciclone Harry

Il maltempo che imperversa in Sicilia è figlio del ciclone mediterraneo Harry, che si sta formando tra il Canale di Sardegna e il Nord Africa e che rappresenta uno degli eventi atmosferici più intensi degli ultimi 20 anni nel bacino del Mediterraneo.