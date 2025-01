L'Amap monitora la strada ed in caso di allagamenti invia l'alert

PALERMO – Per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, è stata diramata l’allerta arancione nella città di Palermo, mentre in altre città siciliane l’allerta è addirittura rossa. Molti cittadini, a causa della copiosa pioggia caduta e che sta cadendo sul capoluogo siciliano, hanno difficoltà a muoversi.

Una della strade più trafficate dagli automobilisti è viale Regione Siciliana, che nel luglio del 2020 finì inondata causando enormi danni a cittadini e non solo. Da quel momento, tramite diverse telecamere, viene monitorata la situazione dei sottopassaggi e tramite l’app Amap Safe, disponibile negli store di Google ed Apple.

L’applicazione, grazie a un sistema di rilevazione piogge posizionato nei cinque sottopassi di viale Regione Siciliana (corso Calatafimi, via Pitrè, via Belgio, viale Lazio e via Leonardo da Vinci), manda una notifica in caso di allagamento.

I livelli di acqua vengono definiti grazie ad alcuni sensori installati nelle zone di riferimento. Chi scarica l’app ha anche la possibilità di vedere in tempo reale l’immagine del sottopasso. Intanto per la giornata di domani, sabato 18 gennaio, è stata diramata un’altra allerta meteo. Mentre, la copiosa pioggia di oggi ha causato allagamenti in altre strade della città di Palermo, oltre la caduta di alcuni alberi.