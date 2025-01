Maltempo a Palermo, alberi caduti e danni ai pali dell’elettricità

Decine gli interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Alberi caduti e diversi interventi per pali dell’elettricità che sfiammano a causa di cortocircuito. Decine gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco a Palermo e in provincia.

Alberi sono caduti in via Montelepre e nei pressi della strada provinciale che porta a San Martino delle Scale.

“Nonostante le numerose note e sollecitazioni urgenti inviate all’Amministrazione Comunale, dove erano stati richiesti sopralluoghi, verifiche e interventi tempestivi nel tratto di strada lato Palermo che collega con Piano Geli, la situazione non è stata affrontata con la necessaria urgenza” ha detto Antonio Randazzo del M5s.

“Negli ultimi mesi – ha aggiunto – si sono susseguiti continui episodi di crollo di alberi in quest’area, danneggiati a seguito dell’incendio del luglio 2023, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini.

Pali dell’elettricità, con la pioggia della scorsa notte, sono andati in corto circuito in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano.

I vigili del fuoco sono anche intervenuti per verifiche sul distacco di intonaci in alcuni palazzi con prospetti e balconi ammalorati.