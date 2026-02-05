Allerta meteo su gran parte dell’Italia: in arrivo forti rovesci temporaleschi

L'avviso è stato diffuso dalla Protezione civile

ROMA – Un’altra perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interesserà l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, portando temporali e venti forti, secondo quanto indica un’allerta meteo della Protezione civile.

L’avviso prevede dalla notte di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, gialla sulle regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.

