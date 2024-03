Allestisce una discarica nel giardino di casa: denunciato un uomo

Un altro è stato scoperto mentre abbandonava rifiuti per strada

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri forestali di Trapani, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati ambientali, hanno denunciato due persone per abbandono di rifiuti e per un deposito incontrollato di rifiuti.

Le forze dell’ordine hanno notato un 47enne di Trapani intento ad abbandonare, in un terreno adiacente via Salemi, 25 secchi di pittura murale vuoti, bombolette di schiuma espansa, vari contenitori in vimini e 4 sacchi contenenti rifiuti di lavori di edilizia. L’uomo, denunciato per abbandono di rifiuti, ha raccolto tutto il materiale che è stato sottoposto a sequestro e a lui affidato ai fini del successivo corretto smaltimento.

Un altro uomo, di 70 anni, di Marsala aveva allestito un deposito incontrollato di rifiuti speciali (pericolosi e non) in un terreno adiacente la propria abitazione. Nell’area, sottoposta a sequestro, sono stati rinvenuti 12 automezzi e 5 motocicli in stato di abbandono, nonché batterie, parti di motore e copertoni di autovetture. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare i motivi per cui l’uomo, non titolare di una officina meccanica, avesse la disponibilità di tali componenti meccaniche.