Alluvione in Emilia-Romagna, Meloni: “Risposte immediate”

La premier nelle zone colpite dal maltempo

1' DI LETTURA

RAVENNA – Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: la presidente del Consiglio viene ripresa mentre è in strada e parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. “Ciao, buongiorno. Siete molto bravi”, dice Giorgia Meloni rivolgendosi ad un uomo che l’ha incontrata nel comune di Ghibullo, in provincia di Ravenna.

La premier è rientrata in anticipo dal G7 per visitare le le zone colpite dall’alluvione: “Ora il nostro compito è garantire risposte immediate”, ha detto da Ravenna. L’obiettivo della visita – come ha annunciato lei stessa – è quello di rendersi conto di persona della situazione lontano dai riflettori. La premier Giorgia Meloni, è accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ha visitato la periferia di Forlì, Faenza, poi i dintorni di Ravenna.

“Difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse – ha detto Meloni -. I primi provvedimenti adesso servono a stanziare le risorse per l’emergenza e ai provvedimenti per esentare aziende e cittadini dal pagamento delle imposte”.

“Il governo c’è. E’ stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse”, ha aggiunto la premier Giorgia Meloni da Ravenna.

“Non è il momento delle passerelle, sono commossa” dice la presidente del consiglio. “Il governo c’è e ci sono anche gli altri livelli istituzionali. Bisogna lavorare giorno per giorno ma ci siamo”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la premier Meloni si sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Successivamente hanno visitato un’area colpita a Faenza.

“C’è gente che ha perso tutto in casa e nella propria impresa, avremo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto”, le parole di Bonaccini.