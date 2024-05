Altavilla Milicia, cade da un muro in campagna: grave un anziano

Un 79enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico

ALTAVILLA MILICIA – Un uomo di 79 anni originario di Bagheria, ma residente ad Altavilla Milicia, è rimasto ferito dopo una caduta accidentale da un muretto nella campagne in contrada Pizzo Cane. Ha sbattuto la faccia ed è rimasto privo di coscienza. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno intubato l’anziano, poi trasportato all’ospedale Civico in elisoccorso. Il ferito si trova ricoverato in neurochirurgia. La prognosi è riservata.