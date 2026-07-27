Altofonte, al via la nona edizione di Parco Jazz

Due serate all’insegna di una pregiata e variegata selezione di generi musicali

ALTOFONTE (PALERMO) – Torna “ParcoJazz 2026” , la nota rassegna musicale, giunta ormai alla sua nona edizione, organizzata dall’Associazione Musicale “Parco” e patrocinata dal Comune di Altofonte.

Due serate all’insegna di una pregiata e variegata selezione di generi musicali: jazz intimo e raffinato, produzioni originali siciliane, ritmico e trascinante swing.

Ad aprire la prima serata, venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, i “4Brothers from OJS” . Sul palco del ParcoJazz di Altofonte Orazio Maugeri (saxofono alto), impreziosisce la formazione musicale completata da Sergio Munafò (chitarra), Giuseppe Costa (basso) e Paolo Vicari (batteria). Quattro amici, che condividono da anni l’esperienza musicale dell’Orchestra Jazz Siciliana e del Brass Group, con l’idea di promuovere un progetto musicale dedicato agli standards del jazz ed alla contaminazione di essi con la bossanova, l’afro jazz, il blues e le italian songs. Il sound che ne scaturisce richiama quel mood caldo e pastoso dei dischi jazz anni 50’.

Sabato 1 agosto, alle ore 21.30, chiuderà la kermesse il trio “Three Space Project” , formazione musicale che nasce da un’idea del trombettista trapanese Alberto Anguzza, musicista dal palmares internazionale, insieme a Sade Mangiaracina (tastiere e mini moog) e Joe Allotta (batteria). Un viaggio spazio-temporale dove tutto parte da una sensazione, da un pensiero musicale che poi diventa song, tra proposte e rivisitazioni di standard e l’eclettica inventiva estemporanea con Groove moderni e molto serrati. Un’emozione sonora senza distinzione concreta, ma piena di fascino e tanta curiosità, con l’idea di ricreare la vera essenza dell’improvvisazione.

La manifestazione, sarà di scena presso la Chiesa Madre – Altofonte (Pa), Cortile interno Palazzo Ruggerino via Lanuzza, a due passi dalla Piazza Falcone e Borsellino.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

La kermesse sarà anche modo per poter immergersi in un’atmosfera vivace e culturale, esplorando gli stand creativi della “Fiera Hobbistica” , aperta dalle ore 18.00 alle 24.00, allestita tra via Lanuzza e via Silvio Bocconi – Altofonte (Pa), in collaborazione con Pro Loco Altofonte APS.