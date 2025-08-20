Amap, rimesso in funzione il Pozzo Cannitello a Godrano

Nei prossimi giorni si metteranno in atto condizioni migliorative della distribuzione idrica

PALERMO – L’Amap ha rimesso in funzione il Pozzo Cannitello le cui acque sono adesso nuovamente fruibili per il territorio del Comune di Godrano grazie all’uso dell’impianto di potabilizzazione. Il progetto è stato finanziato dalla Cabina di Regia della Regione Siciliana.

Si tratta di un impianto di trattamento, sottolinea una nota dell’Amap, progettato per eliminare ferro e manganese dalle acque del pozzo Cannitello messo a disposizione dal Comune in provincia di Palermo.

L’impianto, prosegue la nota, può trattare fino a 5 litri al secondo, anche se attualmente, considerato il periodo di magra delle falde, il processo è limitato a 1,5 l/s. Ciò ha consentito di non ricorrere più al rifornimento con autobotti.

Nei prossimi giorni, verificata la stabilità della resa del pozzo, si metteranno in atto condizioni migliorative della distribuzione idrica su tutto il territorio finora alimentato esclusivamente con le acque della sorgente Cerasa. Grazie alla messa a regime dell’impianto la portata in distribuzione adesso è di 100 metri cubi d’acqua al giorno, conclude la nota dell’Amap.