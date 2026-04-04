Amata: “Stanziati 16 milioni per la rigenerazione urbana di Messina”

Le parole dell'assessora regionale al Turismo

PALERMO – “Un risultato concreto, frutto di una precisa visione politica e di un lavoro determinato portato avanti da Fratelli d’Italia a livello regionale e nazionale”. Così l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata commenta i finanziamenti destinati a Messina.

“Alla città vengono assegnati complessivamente 16,6 milioni di euro – prosegue Amata – suddivisi in due interventi strategici di rigenerazione urbana che interessano diverse aree della città metropolitana. Parliamo di progetti concreti, che puntano a migliorare accessibilità, servizi e qualità degli spazi urbani, con effetti diretti anche sulla capacità attrattiva del territorio”.

“Questa misura è stata fortemente voluta da Fratelli d’Italia – sottolinea – ed è il segno di un cambio di passo netto: dalle parole ai fatti. Il governo guidato da Renato Schifani, in piena sintonia con il governo Meloni, sta dimostrando che le risorse possono e devono tradursi rapidamente in interventi visibili e utili per i cittadini”. “Messina torna finalmente al centro delle politiche di sviluppo, con investimenti che rafforzano il suo ruolo strategico nel sistema Sicilia e nel Mediterraneo. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: sostenere i territori con azioni concrete, valorizzandone le potenzialità e accompagnandoli in un percorso di crescita reale.

Continueremo a lavorare – conclude l’assessore Amata – perché ogni euro stanziato produca risultati tangibili, rafforzando infrastrutture, servizi e attrattività, nel segno di una politica che mette al centro i territori e i cittadini”.