Amazon annuncia 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia

In questo modo la forza lavoro supererebbe quota 17mila in più di 50 sedi

Amazon è pronta ad assumere, entro l’anno, 3mila persone tempo indeterminato in Italia. In questo modo porterebbe la forza lavoro a oltre 17mila dipendenti in più di 50 sedi.

Amazon sottolinea la propria offerta di uno stipendio competitivo sin dal primo giorno. Nel 2021, grazie a un incremento dei salari legato alla loro regolare revisione, la retribuzione iniziale ammonta a 1.680 euro al mese, l’8% in più rispetto alla retribuzione standard fissata dal Contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica.

Il gruppo ricorda come i propri dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit tra cui, sconti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni, oltre a opportunità di carriera e di upskilling. Tra questi il programma Career Choice, che fornisce ai dipendenti finanziamenti gratuiti per la formazione professionale e le tasse scolastiche fino a un valore di 8.000 euro per acquisire nuove competenze per supportarli nella loro carriera in Amazon o in occupazioni molto richieste in settori come quello manifatturiero, sanitario e dei trasporti.

L’annuncio odierno – ricorda il colosso dell’e-commerce – si va a inserire in un percorso di creazione di “occupazione stabile e di qualità anche in aree tradizionalmente segnate da alti livelli di disoccupazione”: oggi infatti Amazon impiega 5.000 persone a tempo indeterminato al Centro e Sud Italia.