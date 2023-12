Amazon assume, serve il diploma: requisiti e domanda

L'azienda cerca risorse in diverse parti d'Italia

ROMA – Amazon assume. L’azienda ricerca team lead per le sedi di Padova, Santarcangelo di Romagna (in provincia di Rimini) e Pioltello (in provincia di Milano).

Amazon assume, in cosa consiste il lavoro

Il team lead è responsabile della gestione del turno, della supervisione e del coinvolgimento del team nell’area. Insieme al manager e agli operatori di linea, lavora a stretto contatto per garantire che il reparto assegnato funzioni in linea con il piano e che le aspettative dei clienti siano soddisfatte, se non superate. Una parte fondamentale delle responsabilità sarà quella di garantire che il team operi in modo efficiente per soddisfare gli ordini dei clienti, pur rispettando le linee guida di sicurezza e qualità. Questo include prendersi cura del team e creare un’atmosfera di lavoro coinvolgente, affrontare gli ostacoli riscontrati dagli operatori di linea durante il turno e modificare il piano del turno per tener conto di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

I requisiti

I requisiti di base richiesti sono:

Diploma di qualifica professionale (Livello 3 secondo il Quadro europeo delle qualifiche [EQF] ).

Ottima padronanza della lingua italiana (parlato, ascolto, scrittura).

Padronanza base dell’inglese (A2, elementare-pre-intermedio).

Buone capacità di comunicazione.

Capacità analitiche (capacità di identificare le cause alla radice dei problemi, prevedere i problemi esaminando i dati e i Key Performance Indicators).

Approccio proattivo e spiccato problem solving.

Capacità di apprendere nuove abilità e informazioni, di adattarsi ai cambiamenti e di perseguire gli obiettivi, lavorando in un ambiente a ritmo sostenuto.

Esperienza nel coaching o nella guida di un team.

L’azienda indica anche dei requisiti preferenziali:

Padronanza effettiva dell’inglese (B1, Intermedio).

Comprensione di base della metodologia Lean.

Orientamento al dettaglio e alla precisione.

Capacità di analizzare in profondità il processo operativo e sviluppare idee di miglioramento continuo.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi sul sito Amazon, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare gli annunci relativi alle posizioni aperte in Italia.

