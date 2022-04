Ambiente, il comune di Troina investirà su start up e transizione ecologica

Il sindaco Fabio Venezia lo ha annunciato nel corso di un convegno promosso dal Med. Mez.

CATANIA – Troina sarà uno dei primi comuni siciliani a investire su start up che abbiano come obiettivo la transizione ecologica. Il sindaco Fabio Venezia lo ha annunciato nel corso del convegno organizzato dal Centro Studi Med. Mez. Napoleone Colaianni presieduto da Paolo Garofalo e che ha per titolo “I diritti del pianeta”. All’incontro hanno partecipato Enza Pruiti di Legambiente, Tiziana Arena e Fabio Fidotta di Med. Mez, Yanela De Oro (ProMueveRD) e Francesco Sgrò, in forza all’Unikore di Enna.