Ambulatorio medico abusivo in una farmacia di Messina, due denunce

Somministrati farmaci senza medici né infermieri

MESSINA – Un ambulatorio medico abusivo realizzato all’interno di una farmacia di Messina è stato sequestrato dai carabinieri del Nas di Catania in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip messines su richiesta della Procura.

Durante un controllo è emerso che un locale, formalmente registrato nelle planimetrie ufficiali come semplice disimpegno, era stato trasformato in un ambulatorio medico stabile.

All’interno venivano somministrate terapie complesse tra cui farmaci antitumorali, trattamenti ormonali e cure per diabete e obesità senza alcuna autorizzazione sanitaria e, soprattutto, senza la presenza di medici o infermieri, uniche figure abilitate per questi casi.

Nel corso delle verifiche sono state trovate numerose confezioni di medicinali ad alto costo già utilizzate. La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati, per esercizio abusivo di professione, il direttore tecnico della farmacia e uno dei legali rappresentati della società di gestione.