 Amministrative Enna: Mpa-Gs e Noi Moderati candidano Contino
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Amministrative a Enna: Mpa-Gs e Noi Moderati candidano Contino a sindaco

Contino candidato sindaco enna
Il centrodestra andrà diviso a queste elezioni
VERSO IL VOTO
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1 min di lettura

ENNA – Per la corsa a sindaco di Enna Mpa – Grande Sicilia e Noi Moderati rompono gli indugi e candidano Giovanni Contino architetto ed ex assessore all’urbanistica della giunta del sindaco Maurizio Dipietro.

La candidatura di Contino arriva dopo che Mpa – Gs e Nm avevano fatto circolare un altro nome per la corsa alla poltrona di primo cittadino, quello di Francesco Comito attuale vice sindaco e molto vicino all’assessore regionale dell’energia Francesco Colianni.

La candidatura di Contino divide il centrodestra. Forza Italia converge sul presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, che ieri ha ufficializzato la sua discesa in campo sostenuta dalla vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri. Non ha ancora ufficializzato la propria scelta Fratelli d’Italia.

Attualmente sono quattro i candidati che corrono per fare il sindaco a Enna: Filippo Fiammetta, funzionario della prefettura con il coordinamento civico “per Enna”, Mirello Crisafulli candidato del Pd che ha ricevuto l’appoggio del movimento di Cateno De Luca , Paolo Gargaglione con Fi e Giovanni Contino con Mpa-Gs e Nm. 

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