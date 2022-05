Amministrative: i leader nazionali sbarcano in Sicilia

Meloni, Letta, Taverna, Cesa, Calenda e non solo.

PALERMO – Sicilia: i leader nazionali sbarcano in Sicilia a supporto dei candidati. La sfida delle amministrative, che in Sicilia cade a ridosso di quella per le regionali, è una ghiotta occasione per i partiti politici nostrani.

Lo sanno bene i leader nazionali che osservano con attenzione quello che si muove nell’isola. Soprattutto nella città di Palermo. Il Pd onora la promessa di investire in Sicilia e nei prossimi giorni schiera a sostegno del partito regionale e del candidato Franco Miceli il vice segretario Giuseppe Provenzano (che sarà in città il 22 maggio e farà un tour anche nei comuni al voto della provincia) e il responsabile nazionale enti locali Francesco Boccia (che comizierà il 24 maggio a Palermo e farà una tappa a Erice nel trapanese). I due saranno insieme a Palermo il 23 maggio in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Il 27 maggio, invece, sarà la volta della deputata dem Anna Ascani che sarà in città in occasione di un’iniziativa a sostegno di Franco Miceli.

A Messina, invece, il 30 maggio è atteso il segretario nazionale Enrico Letta a supporto del candidato sindaco Franco De Domenico. In attesa che sia sciolto il giallo sulla data del tour del presidente Giuseppe Conte in Sicilia, il Movimento potrà contare sulla presenza della vice presidente del Senato, Paola Taverna, attesa a Palermo il 23 maggio. Il giorno successivo, invece, il tandem di azione Carlo Calenda-Matteo Richetti farà tappa a Palermo per un’iniziativa a supporto dell’alleato Fabrizio Ferrandelli.

Il centrodestra non sta ovviamente a guardare. Il giro di valzer lo aprirà il leader di Noi con L’Italia Maurizio Lupi che il 25 maggio parteciperà alla kermesse di presentazione della lista che vede correre insieme gli uomini di Saverio Romano, gli autonomisti e i mastelliani. Ospite d’onore, ovviamente, sarà il candidato sindaco Roberto Lagalla.

A supporto dell’ex rettore il 29 maggio arriverà anche il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa (che farà in giornata anche una tappa a Messina). Capitolo Fratelli d’Italia. Come anticipato da Live Sicilia, la leader nazionale Giorgia Meloni comizierà a Palermo in piazza Verdi e lancerà la lista unitaria con il Movimento di Nello Musumeci. E c’è da scommettere che la sorella d’Italia coglierà l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sul tema delle prossime elezioni regionali.