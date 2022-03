Due date al vaglio della giunta

Sono due le date per le amministrative in Sicilia al vaglio della giunta: 29 maggio o 12 giugno. Il governatore Nello Musumeci ha convocato gli assessori, in serata dovrebbe arrivare la decisione.

I comuni al voto

Saranno chiamati al voto 120 Comuni, gli unici capoluoghi di provincia sono Palermo e Messina