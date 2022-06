Paternò, Naso riconfermato: “Orgoglio e responsabilità”

Vittoria al primo turno per il sindaco uscente.

PATERNO’ – “La risposta ottenuta in tutta le sezioni mi riempie di orgoglio e responsabilizza al tempo stesso. La forza che Paternò mi consegna è quella necessaria a portare avanti il progetto partito nel 2017, insieme alla mia città, per la mia gente”, così Nino Naso commenta la riconferma a sindaco di Paternò. I paternesi hanno scelto di affidare al primo cittadino uscente (quasi 45% delle preferenze) le redini della macchina amministrativa per un altro mandato. La vittoria era nell’aria già dall’inizio dello spoglio dove si intravedeva un distacco che portava Naso a superare lo sbarramento del 40% e vincere già al primo turno. A festeggiare con il sindaco confermato i leghisti Luca Sammartino e Valeria Sudano, ma anche Raffaele Lombardo. Tra i due c’è un legame politico e di amicizia di ‘lungo corso’. Alfio Virgolini, arrivato secondo, si è fermato al 39%.

Ecco tutti i risultati:

N° 1 Candidato Sindaco VIRGOLINI ALFIO VOTI 9.754 % 39,00%

N° 2 Candidato Sindaco PANNITTERI MARIA GRAZIA VOTI 4.046 % 16,18%