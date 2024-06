Anas, chiusi per lavori alcuni tratti della Ss121: la cosiddetta “Catanese”

Tutte le limitazioni

CATANIA – Da domani a venerdì 14 giugno la strada statale 121 “Catanese” sarà chiusa al traffico, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00, su tratti sia in direzione Palermo che in direzione Catania. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che i lavori si rendono necessari per la realizzazione degli impianti di illuminazione della strada statale.

Nel dettaglio le limitazioni riguardano i seguenti tratti: Dal km 16,400 al km 16,300, direzione Palermo-Catania, sullo svincolo in entrata e sullo svincolo in uscita. Al km 12,300, direzione Catania-Palermo e viceversa, sulla rampa di uscita e sullo svincolo in entrata. Al km 11,700, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in entrata.

Al km 10,800, direzione Palermo-Catania, sullo svincolo in uscita. Al km 10,000, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in uscita; Al km 10,000, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in entrata. Al km 9,000, direzione Palermo-Catania e viceversa, sullo svincolo in entrata. Al km 7,900, direzione Catania-Palermo e viceversa, sullo svincolo in entrata.

Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.