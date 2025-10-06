 Anas, limitazioni notturne sulla tangenziale di Catania
Anas, limitazioni notturne sulla tangenziale di Catania

I lavori dureranno fino al 14 novembre
STRADE SICILIANE
di
CATANIA – Da questa sera e fino al 14 novembre prossimo, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 6:00, verranno parzializzate le carreggiate della Tangenziale di Catania, in tratti saltuari, fra lo svincolo di San Giorgio e lo svincolo di Passo Martino, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina, attraverso la chiusura della sola corsia di marcia.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per effettuare alcuni lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza sulle corsie laterali della Tangenziale.

Per evitare possibili disagi all’utenza, le lavorazioni non verranno effettuate durante i giorni festivi e prefestivi e si svolgeranno solo nelle ore notturne. Inoltre, resteranno sempre fruibili sia la corsia di sorpasso sia la corsia di emergenza. 

