“Passaggio generazionale, strumenti e strategie: il convegno di Ance Giovani”

A Palazzo Forcella De Seta

PALERMO – Il tema del passaggio generazionale nelle imprese familiari sarà al centro del convegno organizzato da Ance Giovani Palermo, in collaborazione con Ance Palermo, in programma domani, martedì 25 novembre 2025, alle 15.30 a Palazzo Forcella De Seta.

L’incontro, dal titolo “Passaggio generazionale – Strumenti giuridici per il passaggio generazionale: Patto di Famiglia e strategie legali per la continuità dell’impresa familiare”, riunirà imprenditori senior e giovani per approfondire gli strumenti giuridici, fiscali e organizzativi utili a garantire continuità e crescita alle aziende del settore edilizio e immobiliare.

Dopo i saluti del presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio, e del presidente di Ance Giovani Palermo, Aldo Nasello, prenderanno la parola diversi esperti del settore.

L’avvocato Marco Pasquale Marchese illustrerà il ruolo del Patto di Famiglia nella trasmissione d’impresa; Francesco Monteverde si concentrerà sui vantaggi fiscali e decontributivi; il notaio Anna Salerno affronterà il tema delle garanzie e della formalizzazione degli accordi; la dottoressa Carola Scavone parlerà di governance e gestione del cambiamento nelle aziende familiari.

A chiudere, la testimonianza diretta di Gaetano Vecchio di Cosedil S.p.A., che racconterà il percorso del passaggio generazionale vissuto nella propria realtà aziendale.

Un’occasione di confronto – spiegano gli organizzatori – per approfondire strumenti e strategie indispensabili per accompagnare le imprese verso un futuro solido e strutturato.