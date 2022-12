Ancora sbarchi a Lampedusa, in 161 salvati su un barcone in avaria

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 254 ospiti

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – Un barcone alla deriva, con a bordo 161 migranti, è stato soccorso la notte scorsa al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera. Il gruppo era composto da uomini originari di Siria, Pakistan, Etiopia, Bangladesh ed Egitto. Secondo quanto hanno riferito dai migranti, il peschereccio è partito da Zwara, in Libia, alle 2 di venerdì scorso e hanno pagato, per la traversata, dai 500 mila ai 700 taka i bengalesi e 3000 dollari gli etiopi. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 254 ospiti. E’ l’ennesimo sbarco nell’isola, a poche ore dal naufragio di altri migranti ieri, dove una bimba di due anni è morta dopo essere stata trasportata già in gravi condizioni al poliambulatorio.