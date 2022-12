Lampedusa, morta la bambina che si trovava sulla barca naufragata

Un'altra tragedia nel Mediterraneo

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – E’ deceduta al Poliambulatorio di Lampedusa la bambina (e non il bambino come scritto in precedenza) di due anni che era sulla barca affondata nella tarda mattinata a circa 10 miglia a Sud di Lampedusa. La piccola viaggiava con la madre.

La Procura di Agrigento, con l’aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato dopo il naufragio. I pm, attraverso la guardia di finanza, acquisiranno le testimonianze dei superstiti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e per quali motivi il barcone di ferro è affondato.