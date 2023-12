Ancora un incidente mortale sulle strade: perde la vita un’altra donna

In gravi condizioni una seconda persona

Weekend di sangue sulle strade del Sannio. Dopo l’incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri in località Cantinelle di Sant’Agata dei Goti dove il bilancio è stato di una donna morta e di due feriti, un altro scontro mortale tra auto si è verificato lungo la Sannitica, strada che da Telese conduce ad Amorosi. Anche questa volta il bilancio è pesante: una donna è morta ed un’altra è ricoverata in gravi condizioni.

Per cause in corso di accertamento, una Citroen si è scontrata con una Volvo, alla cui guida si trovavano le due donne coinvolte nell’incidente. Per la signora che era alla guida della Citroen, di 58 anni di Frasso Telesino, non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. L’altra donna, alla guida di una Volvo, è stata invece soccorsa e trasporta all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento dove è tuttora si trova ricoverata. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.