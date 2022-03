Dalla parruccaia e Roberta Siragusa: 14 panchine rosse contro la violenza

Una giornata in memoria delle vittime di femminicidio

Venerdì 25 marzo alle 10.00, presso il Parco delle Magnolie in Piazza San Francesco di Paola a Palermo, si svolgerà una giornata in memoria delle vittime di femminicidio. A loro sono dedicate le 14 panchine rosse presenti nella piazza, dipinte dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci.

Durante l’incontro verranno raccontate alcune delle loro storie e verrà ricordata anche la vicenda di Antonietta Giarrusso, massacrata e uccisa in via Dante. Interverranno, fra gli altri, il vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, l’sssessore alla Cittadinanza solidale Cinzia Mantegna e il magistrato

Annamaria Picozzi. L’incontro, intitolato “14 Panchine per 14 Storie di Donne vittime di femminicidio” , è organizzato da Al Revés società cooperativa sociale in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane e

Linguistico Danilo Dolci, l’Enoteca Butticé e il Parco delle Magnolie, nell’ambito del progetto triennale Sprint! La scuola con una marcia in più. Si tratta di un progetto sperimentale in ambito educativo selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Snam.

Il progetto

Grazie al progetto Sprint!, avviato nell’anno scolastico 2019-2020 nelle città di Milano, Brindisi e Palermo, gli studenti e le studentesse del Liceo Danilo Dolci di Brancaccio hanno studiato e approfondito i temi legati alla violenza di genere, esplorando le storie di donne vicine e lontane che sono state strappate ai loro sogni e al loro presente. Guidati dalle docenti e dagli operatori di Al Revés, i ragazzi e le ragazze hanno svolto un lavoro di ricerca e documentazione per ricostruire le vite di queste donne e durante l’incontro racconteranno le loro storie in forma di monologo, per ricordare simbolicamente tutte le vittime di femminicidio. L’obiettivo generale del progetto Sprint! è quello di creare una scuola connessa con il territorio che la circonda, sul modello delle “scuole aperte”, che prevede l’estensione delle attività educative al di fuori dell’orario didattico, affinché le scuole diventino presidio di socialità, luogo di inclusione e strumento di contrasto all’emarginazione, al degrado e alla criminalità giovanile.

Il contributo del liceo Danilo Dolci

«La nostra comunità scolastica – racconta il Dirigente del Danilo Dolci, Matteo Croce – si è impegnata moltissimo sul tema dell’equità di genere, avviando percorsi di responsabilizzazione e di educazione al rispetto universale della dignità umana. Il progetto creativo e sociale delle panchine rosse, che abbiamo portato anche all’interno dell’Istituto con una panchina intitolata alla vittima diciassettenne Roberta Siragusa, rappresenta solo una tappa di un impegno più articolato e strutturato, iniziato quasi tre anni fa con il progetto Sprint!». Tra i promotori dell’iniziativa anche Giuseppe Bonomo, titolare dell’Enoteca Butticé che si affaccia proprio su Piazza San Francesco di Paola. L’imprenditore palermitano nel corso degli ultimi due anni si è fatto carico di recuperare il parco che sorge nella piazza, trasformandolo da un luogo abbandonato all’incuria in un bene comune a disposizione della collettività.

Il programma

Arricchiranno l’incontro alcune testimonianze, tra cui quella di Daniela Carlino, nipote di Antonietta Giarrusso, la donna massacrata e uccisa in via Dante a Palermo, con 27 coltellate, il 30 Aprile del 2012.

Interverranno, inoltre, Teresa Re, avvocato penalista e membro del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Marco Frasca Polara, Presidente dell’Ottava Circoscrizione di Palermo, Padre Antonio Porretta, Parroco della Chiesa di San Francesco di Paola. L’incontro sarà condotto da Rosalba Romano, socia fondatrice e volontaria di Al Revés Società Cooperativa Sociale